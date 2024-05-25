Після удару по "Епіцентру" в Харкові зниклими безвісти вважають 17 людей, - поліція

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Гіпермаркет "Епіцентр" в одному зі спальних районів Харкова опинився сьогодні під російським обстрілом. Окупанти ударили по ньому двома керованими авіаційними бомбами. В момент удару в ньому перебували люди. Наразі відомо про 5 загиблих та 40 постраждалих. Більше про обстріл "Епіцентру" в Харкові - читайте за посиланням.

Крім цього, під ворожим обстрілом сьогодні опинився центр Харкова. Росіяни ударили ракетою С-300 по цивільній забудові, зокрема супермаркету, магазину, пошті та житловим будинкам. Від цього обстрілу постраждали вже 18 людей, серед них підліток.

Ще один удар прийшовся сьогодні на Центральний парк Харкова. Але там снаряд не вибухнув після падіння. Його розмінували рятувальники.

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