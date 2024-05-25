Після удару по "Епіцентру" в Харкові зниклими безвісти вважають 17 людей, - поліція

У Харкові після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" зниклими безвісти вважаються 17 людей. Це і працівники гіпермаркету, і його відвідувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Слідчого управління поліції в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook .

"Загалом сімнадцятеро людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Це працівники та відвідувачі гіпермаркету. Прямо на місці ми вже відібрали зразки ДНК у родичів сімох із них. Щоби встановити особи решти - шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла", - написав правоохоронець в Facebook.

Як розповів Болвінов, серед тих, кого вважають зниклими безвісти, менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець та промоутер.

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Гіпермаркет "Епіцентр" в одному зі спальних районів Харкова опинився сьогодні під російським обстрілом. Окупанти ударили по ньому двома керованими авіаційними бомбами. В момент удару в ньому перебували люди. Наразі відомо про 5 загиблих та 40 постраждалих. Більше про обстріл "Епіцентру" в Харкові - читайте за посиланням.

Крім цього, під ворожим обстрілом сьогодні опинився центр Харкова. Росіяни ударили ракетою С-300 по цивільній забудові, зокрема супермаркету, магазину, пошті та житловим будинкам. Від цього обстрілу постраждали вже 18 людей, серед них підліток.

Ще один удар прийшовся сьогодні на Центральний парк Харкова. Але там снаряд не вибухнув після падіння. Його розмінували рятувальники.

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