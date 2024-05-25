После удара по "Эпицентру" в Харькове пропавшими без вести считают 17 человек, - полиция

В Харькове после российского удара по гипермаркету "Эпицентр" пропавшими без вести числятся 17 человек. Это и работники гипермаркета, и его посетители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook .

"В общей сложности семнадцать человек по состоянию на данный момент считаются пропавшими без вести. Это работники и посетители гипермаркета. Прямо на месте мы уже отобрали образцы ДНК у родственников семерых из них. Чтобы установить личности остальных - ищем семьи. Только так сможем идентифицировать обгоревшие тела", - написал правоохранитель в Facebook.

Как рассказал Болвинов, среди тех, кого считают пропавшими без вести, менеджер по продажам в отделе лаков и красок, старший продавец и промоутер.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Гипермаркет "Эпицентр" в одном из спальных районов Харькова оказался сегодня под обстрелом. Оккупанты ударили по нему двумя управляемыми авиационными бомбами. В момент удара в нем находились люди. Пока известно о 5 погибших и 40 пострадавших. Больше об обстреле "Эпицентра" в Харькове - читайте по ссылке.

Кроме этого, под вражеским обстрелом сегодня оказался центр Харькова. Россияне ударили ракетой С-300 по гражданской застройке, в частности, супермаркету, магазину, почте и жилым домам. От этого обстрела пострадали уже 18 человек, в том числе подросток.

Еще один удар пришелся сегодня на Центральный парк Харькова. Но там снаряд не взорвался после падения. Его разминировали спасатели.

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