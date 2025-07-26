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Після трьох років у РФ: в Україну з території ворога повернули підлітка

Субота 26 липня 2025 14:12
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Після трьох років у РФ: в Україну з території ворога повернули підлітка Фото: Дівчинку повернули з території РФ в Україну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україну з території Російської Федерації вдалось повернути ще одну дівчинку підлітка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA додому повернулася 18-річна дівчина, яка провела три роки на території Росії.

Родина дівчини була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році через війну, однак вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і вже до повноліття почала планувати повернення.

Нещодавно вона перетнула кордон і зараз перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території.

Організація Helping to Leave надала значну підтримку у її порятунку.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує реалізовувати завдання президента - повернути всіх українських дітей додому.

Викрадення Росією українських дітей

За попередніми даними, з початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій 19 500 українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.

При цьому в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.

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