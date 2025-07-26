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После трех лет в РФ: в Украину с территории врага вернули подростка

Суббота 26 июля 2025 14:12
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После трех лет в РФ: в Украину с территории врага вернули подростка Фото: Девочку вернули с территории РФ в Украину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украину с территории Российской Федерации удалось вернуть еще одну девочку подростка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой вернулась 18-летняя девушка, которая провела три года на территории России.

Семья девушки была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году из-за войны, однако она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и уже до совершеннолетия начала планировать возвращение.

Недавно она пересекла границу и сейчас находится в безопасности на подконтрольной Украине территории.

Организация Helping to Leave оказала значительную поддержку в ее спасении.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает реализовывать задачу президента - вернуть всех украинских детей домой.

Похищение Россией украинских детей

По предварительным данным, с начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий 19 500 украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть только более тысячи детей.

При этом в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.

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