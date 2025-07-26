После трех лет в РФ: в Украину с территории врага вернули подростка

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой вернулась 18-летняя девушка, которая провела три года на территории России.

Семья девушки была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году из-за войны, однако она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и уже до совершеннолетия начала планировать возвращение.

Недавно она пересекла границу и сейчас находится в безопасности на подконтрольной Украине территории.

Организация Helping to Leave оказала значительную поддержку в ее спасении.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает реализовывать задачу президента - вернуть всех украинских детей домой.