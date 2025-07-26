После трех лет в РФ: в Украину с территории врага вернули подростка
В Украину с территории Российской Федерации удалось вернуть еще одну девочку подростка.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA домой вернулась 18-летняя девушка, которая провела три года на территории России.
Семья девушки была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году из-за войны, однако она не прекращала обучение в украинской школе онлайн и уже до совершеннолетия начала планировать возвращение.
Недавно она пересекла границу и сейчас находится в безопасности на подконтрольной Украине территории.
Организация Helping to Leave оказала значительную поддержку в ее спасении.
Инициатива Bring Kids Back UA продолжает реализовывать задачу президента - вернуть всех украинских детей домой.
Похищение Россией украинских детей
По предварительным данным, с начала полномасштабной войны захватчики депортировали в Россию с временно оккупированных территорий 19 500 украинских детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше. Зато домой удалось вернуть только более тысячи детей.
При этом в рамках договоренностей об обмене пленными, Кремль предлагал обменивать украинских детей на российских военных.
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