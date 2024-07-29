UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після тривалої паузи росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку, - ЗСУ

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після тривалої паузи російські війська активізувалися на Гуляйпільському напрямку, намагалися двічі штурмувати. Водночас загальна кількість угруповання ворога не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя", - розповів Лиховій.

При цьому він зазначив, що загальна кількість російського угруповання не змінилася.

"У деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ з формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", - пояснив речник.

Лиховій також розповів, що вчора росіяни намагалися штурмувати із застосуванням двох танків та одного багі.

"Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби - це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби 29 липня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. При цьому основні зусилля російські окупанти прикладають на Покровському та Курахівському напрямках.

Протягом минулої доби, 28 липня, на фронті зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Також, як повідомили у Генштабі, протягом минулої доби ЗСУ знищили ще 1310 одиниць живої сили ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загалом близько 576 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЗапорізька областьВійна в Україні