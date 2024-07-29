Після тривалої паузи росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку, - ЗСУ

"Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя", - розповів Лиховій.

При цьому він зазначив, що загальна кількість російського угруповання не змінилася.

"У деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ з формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", - пояснив речник.

Лиховій також розповів, що вчора росіяни намагалися штурмувати із застосуванням двох танків та одного багі.

"Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби - це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався", - додав він.