Після тривалих відключень світла киянам адаптують графіки, - віце-прем'єр

У Кабміні працюють над тим, щоб у Києві не обмежували електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення.
Як передає РБК-Україна, про це віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба заявив на пресконференції за підсумками 2025 року.
Як розповів Кулеба, у Києві ситуація була стабілізована, у столиці знову починають діяти графіки погодинних відключень світла. Аварійні відключення завершилися.
"Єдине, про що потрібно говорити, це про те, що поки що немає синхронізації і може таке статися, що у людей, які тривали аварійні відключення, вони потрапляють у планові графіки. Зараз міністерство з цим працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключення", - зазначив він.
Кулеба звернув увагу, що російські окупанти під час минулого масованого удару в ніч на 27 грудня били по ТЕЦ у Києві. Також під атаку потрапила енергетична інфраструктура в Київській області. Відновлення після таких атак відбувається досить швидко.
За словами чиновника, якщо брати Київську область, найскладніша ситуація зі світлом зараз у Вишгородському районі. Без електрики там понад 10 тисяч абонентів. Очікується, що повне відновлення електропостачання відбудеться ввечері.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня масовано атакували Київ і Київську область. Ворог, зокрема, вдарив по енергетичних об'єктах.
Після таких атак ситуація зі світлом у столиці залишається складною. Аварійні відключення лише вчора, 28 грудня, вранці скасували на правому березі Києва. На лівому березі вони продовжували діяти.
У деяких жителів столиці світла не було близько 14 годин поспіль і навіть довше. Також значна частина споживачів залишилася без опалення та води.