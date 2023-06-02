Після трагедії у Деснянському районі Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ , який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Вношу на розгляд пропозицію про відсторонення від виконання обов’язків за посадою голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Ратнікова Дмитра Геннадійовича на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що відбулися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 1 червня 2023 року", - йдеться у документі.

Кличко також зазначив, що, відповідно до п. 16 статті 16 закону України "Про місцеві державні адміністрації", місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на відповідних територіях.

Крім того, абзацом 4 п. 10 положення про єдину державну систему цивільного захисту встановлено, що постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, на місцевому рівні є районні в місті державні адміністрації та їх підрозділи з питань цивільного захисту.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі рішення щодо відповідальних осіб, винних у трагедії, будуть ухвалені невідкладно. В той же день він повідомив, що звернувся до Офісу президента та уряду про відсторонення голови Деснянського району від виконання обовʼязків на час розслідування.

Як відомо, згідно із законодавством України, голів районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади президент за поданням Кабінету міністрів.

Атаки по Києву

Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували столицю 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину та біля поліклініки, через що троє людей загинули.

Сьогодні вночі окупанти знову вдарили по Україні та столиці зокрема. Цього разу вони використали 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, які знищили наші системи ППО. Через атаку постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік.

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