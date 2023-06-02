После трагедии в Деснянском районе Кличко обратился к Кабмину по поводу отставки главы РГА

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова после трагедии с гибелью людей возле закрытого укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ , имеющийся в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Вношу на рассмотрение предложение об отстранении от исполнения обязанностей по должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Ратникова Дмитрия Геннадьевича на время проведения уполномоченными органами расследования событий, которые произошли во время ночного обстрела в Деснянском районе города Киева 1 июня 2023 года", – говорится в документе.

Кличко также отметил, что согласно п. 16 статьи 16 закона Украины "О местных государственных администрациях", местные госадминистрации должны осуществлять государственный контроль за состоянием защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) на соответствующих территориях.

Кроме того, абзацем 4 п. 10 положения о единой государственной системе гражданской защиты установлено, что постоянно действующими органами управления гражданской защиты, к полномочиям которых относятся вопросы организации и осуществления мер гражданской защиты, на местном уровне являются районные в городе государственные администрации и их подразделения по вопросам гражданской защиты.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что все решения относительно ответственных лиц, виновных в трагедии, будут приняты безотлагательно. В тот же день он сообщил, что обратился в Офис президента и правительство об отстранении главы Деснянского района от исполнения обязанностей на время расследования.

Как известно, согласно законодательству Украины, глав районных администраций Киева назначает и освобождает от должности президент по представлению Кабинета министров.

Атаки по Киеву

Напомним, вчера ночью россияне атаковали столицу 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть и возле поликлиники, из-за чего три человека погибли.

Сегодня ночью оккупанты снова ударили по Украине и столице в частности. На этот раз они использовали 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, уничтоживший наши системы ПВО. Из-за атаки пострадал 11-летний ребенок и 68-летний мужчина.

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