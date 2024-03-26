Після теракту під Москвою. Росіяни в окупації почали перевіряти громадян Таджикистану

Росіяни на захоплених територіях України почали перевіряти громадян Таджикистану. Це відбувається на тлі нещодавнього теракту під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групи через теракт у Москві" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на захоплені території робітників із країн Центральної Азії і таким чином змінює демографічний склад населення. Однак після розстрілу росіян під Москвою спецслужби РФ почали перевірку громадян Таджикистану.

Центр нацспротиву уточнює, що на окупованих територіях проживає близько 100 тисяч вихідців з Узбекистану і Таджикистану.

"У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхнього співгромадянина. Тому зараз до Маріуполя відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди", - додав ЦНС.

Теракт у Підмосков'ї