Після тарифної паузи: Китай відправить до США ключового торгового парламентера, - ЗМІ

У вівторок видання WSJ написало, що за словами джерел, заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган зустрінеться цього тижня з представником США Джеймісоном Гріром і представниками Міністерства фінансів. Крім того, у нього буде зустріч із представниками американського бізнесу.

Bloomberg зі свого боку теж запитали у джерела в уряді США, а чи прямує Лі до Сполучених Штатів. На це запитання представник сказав, китайський чиновник, можливо, зустрінеться з посадовими особами рівня заступників, а не з Гріром або міністром оборони США Скоттом Бессентом.

Представник заявив, що поїздка не була частиною офіційних переговорів, додавши, що США вітають зусилля Китаю зі скорочення свого постійного профіциту з Америкою.

Зазначимо, що торговельна боротьба між двома країнами перебуває в стані затишшя від початку серпня, коли президент США Дональд Трамп продовжив паузу в підвищенні митних тарифів на китайські товари ще на 90 днів. Пекін пішов за цим кроком і призупинив дію мит.

Як пише Bloomberg, пауза дала країнам більше часу для обговорення інших невирішених питань. Зокрема, тарифів, пов'язаних із торгівлею фентанілом (які Трамп запровадив для Пекіна), занепокоєнням США щодо купівлі Китаєм підсанкційної російської та китайської нафти, а також розбіжності з приводу діяльності американського бізнесу в КНР.

На думку старшого аналітика з Китаю та Північно-східної Азії Джеремі Чана, з Eurasia Group, поїздка Лі до США є "оптимістичним сигналом для укладення угоди", що відкриє дорогу до саміту між Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.