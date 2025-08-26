После тарифной паузы: Китай отправит в США ключевого торгового переговорщика, - СМИ

Во вторник издание WSJ написало, что по словам источников, заместитель министра торговли Китая Ли Чэнган встретится на этой неделе с представителем США Джеймисоном Гриром и представителями Министерства финансов. Кроме того, у него будет встреча с представителями американского бизнеса.

Bloomberg в свою очередь тоже спросили у источника в правительстве США, а направляется ли Ли в Соединенные Штаты. На этот вопрос представитель сказал, китайский чиновник, возможно, встретится с должностными лицами уровня заместителей, а не с Гриром или министром обороны США Скоттом Бессентом.

Представитель заявил, что поездка не была частью официальных переговоров, добавив, что США приветствуют усилия Китая по сокращению своего постоянного профицита с Америкой.

Отметим, что торговая борьба между двумя странами находится в состоянии затишья с начала августа, когда президент США Дональд Трамп продлил паузу в повышении пошлин на китайские товары еще на 90 дней. Пекин последовал за этим шагом и приостановил действие пошлин.

Как пишет Bloomberg, пауза дала странам больше времени для обсуждения других нерешенных вопросов. В частности, тарифов связанных с торговлей фентанилом (которые Трамп ввел для Пекина), обеспокоенностью США по поводу покупок Китаем подсанкционных российской и китайской нефти, а также разногласия по поводу деятельности американского бизнеса в КНР.

По мнению старшого аналитика по Китаю и Северо-восточной Азии Джереми Чана, из Eurasia Group - поездка Ли в США является "оптимистичным сигналом для заключения соглашения", которое откроет дорогу к саммиту между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.