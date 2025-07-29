Після спеки - зливи та вітер: де в Україні 30 липня чекати похолодання

За даними Діденко, завтра атмосферні фронти зумовлять грозові дощі на півночі та в центральних областях. А ось у західній частині ймовірні локальні зливи.

У південній частині України дощ з грозою очікується лише найближчої ночі в Одеській та Миколаївській областях. На сході буде сухо та спекотно.

"Спека завтра побуде на сході, південному сході та на Дніпропетровщині, +30+35 градусів", - пише Діденко.

А ось на решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться. Протягом дня передбачається від +21 до +26 градусів. Через такі контрасти північно-західний вітер буде рвучким.

Погода у Києві

У Києві завтра протягом дня температура повітря знизиться до +23 градусів. Однак у столиці очікується також дощ з грозою.

"Повторюю - 30-го липня у Києві буде свіжа погода, а ввечері, близько 20-тої години, навіть прохолодна. Дощ, між іншим, завтра ввечері менш ймовірний", - написала синоптик.

Похолодання

За прогнозом, найближчими днями очікується незначне похолодання на півдні та сході України. Стовпчик термометра може показувати до +28 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.