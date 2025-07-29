После жары - ливни и ветер: где в Украине 30 июля ждать похолодания

По данным Диденко, завтра атмосферные фронты обусловят грозовые дожди на севере и в центральных областях. А вот в западной части вероятны локальные ливни.

В южной части Украины дождь с грозой ожидается лишь ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях. На востоке будет сухо и жарко.

"Жара завтра побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, +30+35 градусов", - пишет Диденко.

А вот на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится. В течение дня предполагается от +21 до +26 градусов. Из-за таких контрастов северо-западный ветер будет порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве завтра в течение дня температура воздуха снизится до +23 градусов. Однако в столице ожидается также дождь с грозой.

"Повторяю - 30-го июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20-ти часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен", - написала синоптик.

Похолодание

По прогнозу, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание на юге и востоке Украины. Столбик термометра может показывать до +28 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.