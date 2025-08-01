Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується помітне зниження температури повітря. Також майже регіони залишаться без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом, сьогодні погоду в Україні зумовить поле підвищеного атмосферного тиску й відсутність атмосферних фронтів. До країни почне надходити свіже повітря з північного заходу.
Синоптики попереджають про зниження нічної температури майже у всіх регіонах країни.
У центральних, північних та західних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +22+27 градусів.
Натомість у південних регіонах утримається спека: нічна температура становитиме +16+21 градус, а вдень подекуди очікується до +32 градусів.
Сьогодні буде спостерігатися мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер - західний, 5-10 м/с.
У столиці вночі температура складе +14+16 градуси, вдень від +23 до +25 градуси. По області вночі буде трохи прохолодніше +11+16 градуси, вдень +22+27 градуси.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж другої декади липня 2025 року у різних регіонах країни та розповіли про їхній вплив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.
Також РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.