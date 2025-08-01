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После жары - похолодание, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: Погода в Украине 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 1 августа, в Украине ожидается заметное снижение температуры воздуха. Также почти регионы останутся без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня погоду в Украине обусловит поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов. В страну начнет поступать свежий воздух с северо-запада.

Синоптики предупреждают о снижении ночной температуры почти во всех регионах страны.

В центральных, северных и западных областях столбики термометров ночью будут показывать от +11 до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +22+27 градусов.

Зато в южных регионах сохранится жара: ночная температура составит +16+21 градус, а днем местами ожидается до +32 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с.

В столице ночью температура составит +14+16 градуса, днем от +23 до +25 градуса. По области ночью будет немного прохладнее +11+16 градуса, днем +22+27 градуса.

Погода в областных центрах

  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +27...+29;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +27...+29

 

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение второй декады июля 2025 года в разных регионах страны и рассказали об их влиянии на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Также РБК-Украина рассказало, какой будет погода в Украине в августе.

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Погода в Украине