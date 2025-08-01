Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується помітне зниження температури повітря. Також майже регіони залишаться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

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За прогнозом, сьогодні погоду в Україні зумовить поле підвищеного атмосферного тиску й відсутність атмосферних фронтів. До країни почне надходити свіже повітря з північного заходу.

Синоптики попереджають про зниження нічної температури майже у всіх регіонах країни.

У центральних, північних та західних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +22+27 градусів.

Натомість у південних регіонах утримається спека: нічна температура становитиме +16+21 градус, а вдень подекуди очікується до +32 градусів.

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Сьогодні буде спостерігатися мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер - західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі температура складе +14+16 градуси, вдень від +23 до +25 градуси. По області вночі буде трохи прохолодніше +11+16 градуси, вдень +22+27 градуси.

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