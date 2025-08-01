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Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні

П'ятниця 01 серпня 2025 07:00
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Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні Фото: Погода в Україні 1 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується помітне зниження температури повітря. Також майже регіони залишаться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні погоду в Україні зумовить поле підвищеного атмосферного тиску й відсутність атмосферних фронтів. До країни почне надходити свіже повітря з північного заходу.

Синоптики попереджають про зниження нічної температури майже у всіх регіонах країни.

У центральних, північних та західних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +22+27 градусів.

Натомість у південних регіонах утримається спека: нічна температура становитиме +16+21 градус, а вдень подекуди очікується до +32 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні буде спостерігатися мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер - західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі температура складе +14+16 градуси, вдень від +23 до +25 градуси. По області вночі буде трохи прохолодніше +11+16 градуси, вдень +22+27 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Ужгород +24...+26;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Сімферополь +29...+31;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +27...+29;
  • Запоріжжя +29...+31;
  • Донецьк +27...+29;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +27...+29

Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж другої декади липня 2025 року у різних регіонах країни та розповіли про їхній вплив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Також РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.

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