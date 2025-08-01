Після спеки - похолодання, але не всюди: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 1 серпня, в Україні очікується помітне зниження температури повітря. Також майже регіони залишаться без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом, сьогодні погоду в Україні зумовить поле підвищеного атмосферного тиску й відсутність атмосферних фронтів. До країни почне надходити свіже повітря з північного заходу.
Синоптики попереджають про зниження нічної температури майже у всіх регіонах країни.
У центральних, північних та західних областях стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +22+27 градусів.
Натомість у південних регіонах утримається спека: нічна температура становитиме +16+21 градус, а вдень подекуди очікується до +32 градусів.
Погода у Києві
Сьогодні буде спостерігатися мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер - західний, 5-10 м/с.
У столиці вночі температура складе +14+16 градуси, вдень від +23 до +25 градуси. По області вночі буде трохи прохолодніше +11+16 градуси, вдень +22+27 градуси.
Погода в обласних центрах
- Ужгород +24...+26;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +29...+31;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +27...+29
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж другої декади липня 2025 року у різних регіонах країни та розповіли про їхній вплив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.
Також РБК-Україна розповіло, якою буде погода в Україні у серпні.