После жары - похолодание, но не везде: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 1 августа, в Украине ожидается заметное снижение температуры воздуха. Также почти регионы останутся без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу, сегодня погоду в Украине обусловит поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов. В страну начнет поступать свежий воздух с северо-запада.
Синоптики предупреждают о снижении ночной температуры почти во всех регионах страны.
В центральных, северных и западных областях столбики термометров ночью будут показывать от +11 до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +22+27 градусов.
Зато в южных регионах сохранится жара: ночная температура составит +16+21 градус, а днем местами ожидается до +32 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с.
В столице ночью температура составит +14+16 градуса, днем от +23 до +25 градуса. По области ночью будет немного прохладнее +11+16 градуса, днем +22+27 градуса.
Погода в областных центрах
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +27...+29
Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение второй декады июля 2025 года в разных регионах страны и рассказали об их влиянии на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Также РБК-Украина рассказало, какой будет погода в Украине в августе.