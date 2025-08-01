После жары - похолодание, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 1 августа, в Украине ожидается заметное снижение температуры воздуха. Также почти регионы останутся без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня погоду в Украине обусловит поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов. В страну начнет поступать свежий воздух с северо-запада.

Синоптики предупреждают о снижении ночной температуры почти во всех регионах страны.

В центральных, северных и западных областях столбики термометров ночью будут показывать от +11 до +16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +22+27 градусов.

Зато в южных регионах сохранится жара: ночная температура составит +16+21 градус, а днем местами ожидается до +32 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с.

В столице ночью температура составит +14+16 градуса, днем от +23 до +25 градуса. По области ночью будет немного прохладнее +11+16 градуса, днем +22+27 градуса.

Погода в областных центрах