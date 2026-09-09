Після смертельних ударів Зеленський закликав світ не дати РФ відчути безкарність узимку

Україна закликала міжнародну спільноту посилити реакцію на російські удари, які фактично щодня забирають життя людей. Президент наголосив, що Москва не повинна увійти в зиму з відчуттям безкарності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
Зеленський наголосив, що реакція міжнародної спільноти на російські удари досі замала, хоча вони фактично щодня забирають життя людей.
"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", - заявив президент.
За його словами, санкції та підтримка України мають працювати ефективно саме на це. Президент подякував усім партнерам, які допомагають у міру своїх можливостей.
Приводом для заяви стали чергові російські удари по Україні. Уночі ворог влучив у міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - двоє людей загинули, ще троє дістали травми, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Роботу пункту призупинено.
також зранку російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці в Києві, де постраждали четверо людей. Триває ліквідація наслідків атак і в інших регіонах - у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, а також на Харківщині, Житомирщині та Київщині.
Нагадаємо, Україна давно наполягає на посиленні санкційного тиску на Москву. Раніше Зеленський називав санкції проти РФ важливим сигналом не лише для Кремля, а й для Європи, наголошуючи, що йдеться не тільки про фінанси, а й про підтримку українського народу.
Нагадаємо, наприкінці липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії - до нього внесли виробників і постачальників дронів та військового обладнання для армії РФ, а також запровадили повну заборону на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових, причетних до агресії.