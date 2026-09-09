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Після смертельних ударів Зеленський закликав світ не дати РФ відчути безкарність узимку

10:45 09.09.2026 Ср
2 хв
Президент нагоосив санкції та підтримка України мають працювати саме на зупинку агресії
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна закликала міжнародну спільноту посилити реакцію на російські удари, які фактично щодня забирають життя людей. Президент наголосив, що Москва не повинна увійти в зиму з відчуттям безкарності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Заклик до партнерів

Зеленський наголосив, що реакція міжнародної спільноти на російські удари досі замала, хоча вони фактично щодня забирають життя людей.

"Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі", - заявив президент.

За його словами, санкції та підтримка України мають працювати ефективно саме на це. Президент подякував усім партнерам, які допомагають у міру своїх можливостей.

Наслідки останніх атак

Приводом для заяви стали чергові російські удари по Україні. Уночі ворог влучив у міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - двоє людей загинули, ще троє дістали травми, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Роботу пункту призупинено.

також зранку російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці в Києві, де постраждали четверо людей. Триває ліквідація наслідків атак і в інших регіонах - у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, а також на Харківщині, Житомирщині та Київщині.

Нагадаємо, Україна давно наполягає на посиленні санкційного тиску на Москву. Раніше Зеленський називав санкції проти РФ важливим сигналом не лише для Кремля, а й для Європи, наголошуючи, що йдеться не тільки про фінанси, а й про підтримку українського народу.

Нагадаємо, наприкінці липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії - до нього внесли виробників і постачальників дронів та військового обладнання для армії РФ, а також запровадили повну заборону на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових, причетних до агресії.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні