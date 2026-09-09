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После смертельных ударов Зеленский призвал мир не дать РФ почувствовать безнаказанность зимой

10:45 09.09.2026 Ср
2 мин
Президент отметил санкции и поддержка Украины должны работать именно на остановку агрессии
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина призвала международное сообщество усилить реакцию на российские удары, которые фактически каждый день уносят жизни людей. Президент подчеркнул, что Москва не должна войти в зиму с чувством безнаказанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Призыв к партнерам

Зеленский подчеркнул, что реакция международного сообщества на российские удары до сих пор мало, хотя они фактически ежедневно уносят жизни людей.

"Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так. Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше", – заявил президент.

По его словам, санкции и поддержка Украины должны эффективно работать именно на это. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают по мере своих возможностей.

Последствия последних атак

Поводом для заявления послужили очередные российские удары по Украине. Ночью враг попал в международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой - два человека погибли, еще трое получили травмы, шестнадцать спасателей эвакуировали. Работа пункта приостановлена.

также утром российский дрон ударил по жилой многоэтажке в Киеве, где пострадали четыре человека. Продолжается ликвидация последствий атак и в других регионах – в Днепре, Николаеве, Запорожье, а также в Харьковской, Житомирской и Киевской областях.

Напомним, Украина давно настаивает на усилении санкционного давления на Москву. Ранее Зеленский называл санкции против РФ важным сигналом не только Кремлю, но и Европе, отмечая, что речь идет не только о финансах, но и о поддержке украинского народа.

Напомним, в конце июля ЕС принял 21 пакет санкций против России - в него внесли производителей и поставщиков дронов и военного оборудования для армии РФ, а также ввели полный запрет на въезд в ЕС для бывших российских военных, причастных к агрессии.

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