После смертельных ударов Зеленский призвал мир не дать РФ почувствовать безнаказанность зимой

Призыв к партнерам

Зеленский подчеркнул, что реакция международного сообщества на российские удары до сих пор мало, хотя они фактически ежедневно уносят жизни людей.

"Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук просто так. Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше", – заявил президент.

По его словам, санкции и поддержка Украины должны эффективно работать именно на это. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают по мере своих возможностей.

Последствия последних атак

Поводом для заявления послужили очередные российские удары по Украине. Ночью враг попал в международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой - два человека погибли, еще трое получили травмы, шестнадцать спасателей эвакуировали. Работа пункта приостановлена.

также утром российский дрон ударил по жилой многоэтажке в Киеве, где пострадали четыре человека. Продолжается ликвидация последствий атак и в других регионах – в Днепре, Николаеве, Запорожье, а также в Харьковской, Житомирской и Киевской областях.