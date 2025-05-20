Після розмови Трампа і Путіна Китай зробив заяву щодо миру в Україні

Відповідаючи на запитання про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним щодо кризи в Україні речниця МЗС Китаю Мао Нін заявив у вівторок, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру щодо кризи в Україні.

"Ми підтримуємо прямий діалог і переговори між Росією і Україною, а також політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть досягти справедливої, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів", - сказала Мао Нін.

Роль Китаю у війни РФ проти України

Пекін офіційно висловлює підтримку мирному вирішенню конфлікту в Україні та закликає зосередитися на вивченні глибинних причин війни. Наприкінці минулого місяця китайська сторона звернулася до Києва та Москви з проханням з'ясувати "коріння конфлікту".

Попри тісні економічні зв'язки з Росією, Китай неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій зі сторін і запевняв, що не бере участі у військових діях РФ проти України. Водночас існує ряд доказів, які вказують на те, що Пекін допомагає Москві обходити західні санкції, таким чином опосередковано підтримуючи військову кампанію Кремля.

Нагадаємо, за словами на речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, Китай сподівається, що Україні та Росії вдасться досягти тривалої мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін війни.