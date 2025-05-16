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МЗС Китаю про переговори України та Росії: сподіваємось на "справедливу" мирну угоду

П'ятниця 16 травня 2025 11:45
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МЗС Китаю про переговори України та Росії: сподіваємось на "справедливу" мирну угоду Фото: Лінь Цзянь, речник Міністерства закордонних справ Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай сподівається, що Україні та Росії вдасться досягти тривалої мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Лінь Цзяня, якого цитує Le Figaro.

"Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать переговори з метою досягнення справедливої, тривалої і обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, щоб досягти політичного врегулювання повномасштабної війни", - заявив Цзянь під час брифінгу.

Переговори України та Росії у Туреччині

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити переговори між Києвом та Москвою у Стамбулі 15 травня. Водночас він відкинув пропозицію Заходу щодо встановлення 30-денного режиму припинення вогню.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу диктатора й запропонував провести зустріч віч-на-віч, але без успіху, оскільки Росія відправила до Туреччини делегацію.

Очікувалось, що переговори між українською та російською сторонами відбудуться 15 травня, але зрештою їх перенесли на 16 травня.

Як писали ЗМІ, сьогодні ж, у Стамбулі спочатку пройде зустріч у форматі Україна - Сполучені Штати Америки (США) - Туреччина, а вже потім - Україна - Росія - Туреччина. Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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