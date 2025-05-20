После разговора Трампа и Путина Китай сделал заявление о мире в Украине

Отвечая на вопрос о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по кризису в Украине спикер МИД Китая Мао Нин заявил во вторник, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира по кризису в Украине.

"Мы поддерживаем прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое решение кризиса. Мы надеемся, что все стороны смогут достичь справедливого, долговременного и обязательного к исполнению мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров", - сказала Мао Нин.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Пекин официально выражает поддержку мирному решению конфликта в Украине и призывает сосредоточиться на изучении глубинных причин войны. В конце прошлого месяца китайская сторона обратилась к Киеву и Москве с просьбой выяснить "корни конфликта".

Несмотря на тесные экономические связи с Россией, Китай неоднократно отрицал поставки оружия любой из сторон и уверял, что не участвует в военных действиях РФ против Украины. В то же время существует ряд доказательств, указывающих на то, что Пекин помогает Москве обходить западные санкции, таким образом косвенно поддерживая военную кампанию Кремля.

Напомним, по словам на представителя Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, Китай надеется, что Украине и России удастся достичь длительного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон войны.