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После ракетной атаки РФ. Британия отправляет Украине сотни ракет для систем ПВО

Пятница 29 декабря 2023 18:19
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После ракетной атаки РФ. Британия отправляет Украине сотни ракет для систем ПВО Архивное фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия анонсировала срочные поставки ракет в системы противовоздушной обороны Украины после массированного ракетного удара РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса.

"Великобритания принимает срочные меры по укреплению противовоздушной обороны Украины после убийственных авиаударов Путина", - говорится в заявлении.

По его словам, сотни ракет для ПВО британского производства отправляются, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора Владимира Путина.

"Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада - сейчас пришло время миру объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы", - добавил министр.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:

  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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