Після ракетного удару понад 3 тисячі шахтарів було заблоковано під землею

Внаслідок ракетного удару сьогодні, 16 грудня, у Дніпропетровській області понад 3 тисячі шахтарів було заблоковано під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Через відсутність електропостачання робітників гірничодобувної галузі було заблоковано у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Наразі всіх підняли на поверхню.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетних ударів Дніпропетровська областьбула повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.

Також ми писали, що російські війська завдали ракетного удару по кількох об'єктах енергетики у Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування, троє людей отримали поранення.

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