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Обстріл Дніпропетровської області: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики, є поранені

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Дніпропетровська область, П'ятниця 16 грудня 2022 13:45
Обстріл Дніпропетровської області: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики, є поранені Фото: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики на Дніпропетровщині (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали ракетного удару по кількох об'єктах енергетики у Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Росіяни потрапили по об'єктах енергетичної інфраструктури в різних районах області. Є серйозні руйнування. У Нікопольському та Криворізькому районах поранено трьох працівників електропідстанцій. Усіх доставлено до лікарень", - написав він.

Обстріл Дніпропетровської області: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики, є поранені

Фото: наслідки ракетного обстрілу Дніпропетровської області 16 грудня (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також у низці міст та областей заявили про відключення світла та проблеми з водопостачанням.

Тим часом "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.

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Дніпропетровська область Електроенергія ракетный удар
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