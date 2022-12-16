Обстріл Дніпропетровської області: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики, є поранені
Російські війська завдали ракетного удару по кількох об'єктах енергетики у Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування, троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .
"Росіяни потрапили по об'єктах енергетичної інфраструктури в різних районах області. Є серйозні руйнування. У Нікопольському та Криворізькому районах поранено трьох працівників електропідстанцій. Усіх доставлено до лікарень", - написав він.
Фото: наслідки ракетного обстрілу Дніпропетровської області 16 грудня (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також у низці міст та областей заявили про відключення світла та проблеми з водопостачанням.
Тим часом "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.
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