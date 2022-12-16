Обстріл Дніпропетровської області: ворог серйозно пошкодив об'єкти енергетики, є поранені

Російські війська завдали ракетного удару по кількох об'єктах енергетики у Дніпропетровській області. Є серйозні руйнування, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Росіяни потрапили по об'єктах енергетичної інфраструктури в різних районах області. Є серйозні руйнування. У Нікопольському та Криворізькому районах поранено трьох працівників електропідстанцій. Усіх доставлено до лікарень", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також у низці міст та областей заявили про відключення світла та проблеми з водопостачанням.

Тим часом "Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок масованого ракетного удару РФ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 9 об'єктів генерації. До 50% українців не мають доступу до електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .