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После ракетного удара более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей

Фото: ракетный удар заблокировал под землей более 3 тысяч шахтеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетного удара сегодня, 16 декабря, в Днепропетровской области более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Из-за отсутствия электроснабжения рабочие горнодобывающей отрасли были заблокированы в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. В настоящее время всех подняли на поверхность.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов Днепропетровская область была полностью обесточена. Энергетики постепенно начинают подключать объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по нескольким объектам энергетики в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения, три человека получили ранения.

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