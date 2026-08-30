Після ракетного удару в Бєлгороді загорілися логістичні склади, - OSINT-канали

Нагадаємо, Бєлгород та область періодично зазнають ударів по енергетиці й логістиці. У ніч проти 25 липня в місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ "Промінь" і підстанція "Південна".

А на початку липня після ракетного удару по ТЕЦ частина міста лишилася без світла.