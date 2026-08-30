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Після ракетного удару в Бєлгороді загорілися логістичні склади, - OSINT-канали

18:32 30.08.2026 Нд
1 хв
Крім складів, під загрозою могли опинитися й інші об'єкти
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Белгороді палаються логістичні склади (Exilenova+)

У Бєлгороді після вибухів загорілися логістичні склади "Естейт Логістик". За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки Exilenova+ та Supernova+.

Після ракетного удару в Бєлгороді спалахнули логістичні склади "Естейт Логістик". Пожежа виникла після серії вибухів у місті. У мережі з'явилися фото займання.

Фото: У Белгороді палаються логістичні склади (Exilenova+)

За попередніми даними "Supernova+", під ударом могли опинитися також об'єкти в районі місцевої ТЕЦ та складу компанії Ozon.

Нагадаємо, Бєлгород та область періодично зазнають ударів по енергетиці й логістиці. У ніч проти 25 липня в місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ "Промінь" і підстанція "Південна".

А на початку липня після ракетного удару по ТЕЦ частина міста лишилася без світла.

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Війна в УкраїніБєлгород