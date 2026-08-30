После ракетного удара в Белгороде загорелись логистические склады, - OSINT-каналы

Напомним, Белгород и область периодически терпят удары по энергетике и логистике. В ночь на 25 июля в городе горели логистические склады и объекты энергетики, в частности ТЭЦ "Луч" и подстанция "Южная".

А в начале июля после ракетного удара по ТЭЦ часть города осталась без света.