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После ракетного удара в Белгороде загорелись логистические склады, - OSINT-каналы

18:32 30.08.2026 Вс
1 мин
Кроме складов, под угрозой могли оказаться и другие объекты.
aimg Валерия Абабина
Фото: В Белгороде горятся логистические склады (Exilenova+)

В Белгороде после взрывов загорелись логистические склады "Эстейт Логистик". По предварительной информации, пожар возник в результате ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики Exilenova+ и Supernova+.

После ракетного удара в Белгороде вспыхнули логистические склады "Эстейт Логистик". Пожар возник после серии взрывов в городе. В сети появились фото воспламенения.

Фото: В Белгороде горятся логистические склады (Exilenova+)

По предварительным данным Supernova+, под ударом могли оказаться также объекты в районе местной ТЭЦ и состава компании Ozon.

Напомним, Белгород и область периодически терпят удары по энергетике и логистике. В ночь на 25 июля в городе горели логистические склады и объекты энергетики, в частности ТЭЦ "Луч" и подстанция "Южная".

А в начале июля после ракетного удара по ТЭЦ часть города осталась без света.

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