Білгород масово атакували дрони: пожежа охопила склади та енергооб'єкти
Білгород у ніч проти 25 липня атакували дрони. В результаті в місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та російські пабліки.
"Білгород під масованою атакою БпЛА в місті горять логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні одного з OSINT-каналів.
А саме відомо, що в районі електропідстанції на території ТЕЦ "Промінь" у Білгороді піднімається дим.
Російські пабліки також повідомили про атаку на електропідстанцію "Південна", яка знаходиться в самому Білгороді. Там спалахнула пожежа, спостерігалося сильне задимлення.
Коментар влади
Вріо губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв без подробиць повідомив про нічну атаку безпілотників на місто і закликав "утриматися від поїздок та відвідування вулиці".
"На вулицях є пошкодження та займання, які ліквідують пожежні розрахунки. Будь ласка, не підходьте до вікон і дотримуйтесь запобіжних заходів. Утримайтеся від поїздок та відвідування вулиці", - написав Шуваєв через кілька годин після атаки в соцмережі.
Атаки на Білгород
Як відомо, дрони та ракети час від часу здійснюють обстріл Білгорода та області в цілому. Наприклад, на початку липня було здійснено ракетну атаку на місто - тоді атакували місцеву ТЕЦ, а частина Білгорода виявилася без світла.
У ніч із 3 на 4 липня російський Бєлгород також зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло.
Здебільшого метою ударів, які час від часу здійснюють Сили Оборони України, є пошкодження енергоінфраструктури, оскільки РФ влаштовує таке в Україні.
Варто зазначити, що Бєлгород атакують уже кілька років поспіль. Цікавим у Білгороді був день виборів російського президента у 2024 році. Тоді через обстріл росіяни так і не змогли проголосувати.