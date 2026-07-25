Білгород масово атакували дрони: пожежа охопила склади та енергооб'єкти

Білгород у ніч проти 25 липня атакували дрони. В результаті в місті горіли логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та російські пабліки.

"Білгород під масованою атакою БпЛА в місті горять логістичні склади та об'єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні одного з OSINT-каналів.

А саме відомо, що в районі електропідстанції на території ТЕЦ "Промінь" у Білгороді піднімається дим.

Російські пабліки також повідомили про атаку на електропідстанцію "Південна", яка знаходиться в самому Білгороді. Там спалахнула пожежа, спостерігалося сильне задимлення.

Коментар влади

Вріо губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв без подробиць повідомив про нічну атаку безпілотників на місто і закликав "утриматися від поїздок та відвідування вулиці".

"На вулицях є пошкодження та займання, які ліквідують пожежні розрахунки. Будь ласка, не підходьте до вікон і дотримуйтесь запобіжних заходів. Утримайтеся від поїздок та відвідування вулиці", - написав Шуваєв через кілька годин після атаки в соцмережі.