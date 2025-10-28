Після ракетного удару 22 жовтня у Києві померла поранена жінка

Масований обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська знову завдали масованого удару по території України, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під обстріли потрапили кілька районів Києва.

На Київщині наслідки атаки виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо людей, серед них - двоє дітей. Ще двоє мешканців отримали поранення. На місці працюють рятувальники, продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом до негайної реакції. Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які розмови Москви про дипломатію не мають жодної ваги, доки керівництво РФ не відчує реальних наслідків власної агресії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.