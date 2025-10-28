UA

Після ракетного удару 22 жовтня у Києві померла поранена жінка

Фото: наслідки обстрілу Києва 22 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В одній з лікарень Києва померла поранена внаслідок масованої атаки по столиці 22 жовтня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня", - повідомив Кличко.

Таким чином кількість жертв у столиці зросла до трьох осіб.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість поранених внаслідок російської атаки по столиці становила 29 осіб.

У ніч на 22 жовтня під ворожу атаку потрапили кілька районів столиці. Було зафіксоване влучання ворожих дронів у багатоповерхівки на правому та лівому березі столиці.

Масований обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська знову завдали масованого удару по території України, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під обстріли потрапили кілька районів Києва.

На Київщині наслідки атаки виявилися трагічними: у Броварському районі загинули четверо людей, серед них - двоє дітей. Ще двоє мешканців отримали поранення. На місці працюють рятувальники, продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом до негайної реакції. Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які розмови Москви про дипломатію не мають жодної ваги, доки керівництво РФ не відчує реальних наслідків власної агресії.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія запустила по Україні 433 повітряні цілі. Ворог застосував для удару "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети.

Більше про наслідки обстрілу – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Війна в УкраїніКиївРакетна атака