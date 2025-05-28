Після повалення Асада: ЄС скасував частину санкцій проти Сирії

Зміна влади у Сирії

У грудні минулого року угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопило контроль над основними містами Сирії, зокрема Дамаском. Президент Башар Асад із родиною втік до Росії.

У січні тимчасовим очільником країни став Ахмед аль-Шараа. Він пообіцяв інклюзивний перехідний уряд, відновлення державних інституцій і вибори протягом п’яти років. У березні нова влада представила конституційну декларацію, яка поєднує ісламське право з гарантіями прав жінок і свободи слова.

Проте нове сунітське керівництво опинилося під тиском Заходу та арабських країн, які вимагають участі у владі всіх релігійних і етнічних груп. Напруження зросло після масових убивств алавітів на західному узбережжі - представників тієї ж секти, що й Асад.

Ахмед аль-Шараа попередив, що ескалація насильства може призвести до нової громадянської війни. Підготовка до президентських виборів і написання Конституції, за оцінками, може тривати до чотирьох років.

Скасування частини санкцій з Сирії

Після зміни адміністрації у США, Вашингтон не поспішав переглядати свою санкційну політику щодо Сирії. Однак президент США Дональд Трамп оголосив про намір скасувати всі обмеження з метою нормалізації відносин між двома країнами.

Він також висловив сподівання, що нова влада Сирії зможе стабілізувати ситуацію в державі та підтримувати мир.

Своєю чергою, керівниця дипломатичної служби ЄС Кая Каллас повідомляла, що на найближчому засіданні міністрів у Брюсселі планують досягти домовленості щодо часткового скасування економічних санкцій проти Сирії.

Зокрема, Євросоюз розглядав можливість пом’якшення обмежень, які впливають на економіку країни, при цьому зберігаючи тиск на сирійський режим та запроваджуючи нові заходи проти осіб, причетних до порушень прав людини.

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