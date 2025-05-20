ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС готується скасувати економічні санкції проти Сирії, - Каллас

Вівторок 20 травня 2025 12:10
UA EN RU
ЄС готується скасувати економічні санкції проти Сирії, - Каллас Фото: глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що очікує досягнення угоди щодо скасування економічних санкцій проти Сирії під час засідання міністрів у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, ЄС розглядає політичне рішення, яке дозволить зняти обмеження, що впливають на економіку Сирії, водночас зберігаючи санкції проти режиму Башара Асада та вводячи нові заходи проти порушників прав людини.

"Зрозуміло, що ми хочемо, щоб у людей у Сирії були робочі місця та засоби до існування, щоб ця країна була стабільнішою", - наголосила Каллас.

Раніше чиновники повідомляли, що пропозиції спрямовані на відновлення економічної активності в Сирії без послаблення тиску на режим, відповідальний за численні порушення.

Зняття санкцій з Сирії

Після приходу нового президента до влади США не поспішали знімати свої санкції із Сирії. Проте Трамп заявив, що зніме усі санкції із Сирії, щоб налагодити відносини з країною.

"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.

За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії Євросоюз
NEWS
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч