ЄС готується скасувати економічні санкції проти Сирії, - Каллас

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що очікує досягнення угоди щодо скасування економічних санкцій проти Сирії під час засідання міністрів у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, ЄС розглядає політичне рішення, яке дозволить зняти обмеження, що впливають на економіку Сирії, водночас зберігаючи санкції проти режиму Башара Асада та вводячи нові заходи проти порушників прав людини.

"Зрозуміло, що ми хочемо, щоб у людей у Сирії були робочі місця та засоби до існування, щоб ця країна була стабільнішою", - наголосила Каллас.

Раніше чиновники повідомляли, що пропозиції спрямовані на відновлення економічної активності в Сирії без послаблення тиску на режим, відповідальний за численні порушення.