Після "послідовних боїв" поліція Косова відновила контроль над територією сербського монастиря

"Ми взяли цю територію під контроль. Це було досягнуто після кількох послідовних боїв", - заявив міністр внутрішніх справ Джелал Свекла.

Під час боїв трьох нападників було вбито, а шістьох затримано. Серед затриманих було чотири людини, у яких виявили обладнання для радіозв'язку та "значну кількість зброї, боєприпасів і інших засобів".

Видання зазначає, що доля інших нападників невідома, як і те, чи могли вони втекти.

Ситуація у Косові

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

А вчора влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.