После боев полиция Косово возобновила контроль над территорией сербского монастыря

"Мы взяли эту территорию под контроль. Это было достигнуто после нескольких последовательных боев", - заявил министр внутренних дел Джелал Свекла.

Во время боев трое нападавших были убиты, а шестеро задержаны. Среди задержанных было четыре человека, у которых было обнаружено оборудование для радиосвязи и "значительное количество оружия, боеприпасов и других средств".

Издание отмечает, что судьба других нападающих неизвестна, как и то, могли ли они скрыться.

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек .

А вчера власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили стычки с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих.

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