Після підвищення проїзду в Києві наступними наслідки відчують ЗСУ, - екснардеп про вилучення у столиці 8 млрд

"Перші наслідки вилучення владою у Києва 8 млрд - підвищення цін на проїзд в громадському транспорті. Цими коштами весь цей час, в тому числі, компенсували проїзд в транспорті. За рахунок цього в столиці не підвищували ціни на проїзд з 2020 року. Тепер ці гроші забрали", - написав Олександр Черненко.

Як пояснив колишній нардеп, ціни на проїзд зростуть, бо немає чим компенсувати.

"Наступним після підвищення проїзду в Києві, вилучення з бюджету грошей відчують ЗСУ, яким Київ допомагає найбільше з усіх міст. І це дуже небезпечно", - зазначив він.

Черненко наголосив, що вилучені у Києва кошти влада планує спрямувати на премії чиновникам.

"Два тижні тому центральна влада забрала з бюджету Києва 8 млрд грн, бо на її думку кияни їдять багато бюджету і можуть поділитися грошима з чиновниками, яким не вистачає на премії. У підсумку чиновники - з преміями, а бюджет Києва - без 8 млрд", - іронізує екснардеп.

Чим більше тиснути в одному місці, тим більше вилазить проблем в іншому, попереджає Черненко.

"В середині 20 століття влада Китаю вирішила винищити всіх горобців, бо вони, на думку влади, їли багато врожаю. В рамках кампанії було знищено близько 2 млрд горобців. А через рік сарана з’їла майже весь врожай, що призвело до масового голоду. Бо не було горобців, які цю сарану нищили", - пояснює Черненко причинно-наслідкові зв'язки.