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В Киеве переименуют Арку Дружбы народов, часть демонтируют, - Кличко

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 апреля 2022 14:17
В Киеве переименуют Арку Дружбы народов, часть демонтируют, - Кличко Фото: в Киеве переименуют Арку Дружбы народов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На этой неделе в Киеве планируют демонтаж скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией" - Арку Дружбы народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко сообщил, что на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал Виталий Кличко.

Также он добавил, что вторую скульптурную композицию - из красного гранита - закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до того ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.

"Арку же из титановых листов переименуем-старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага, - сказал Кличко.

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