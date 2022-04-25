В Киеве переименуют Арку Дружбы народов, часть демонтируют, - Кличко

На этой неделе в Киеве планируют демонтаж скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией" - Арку Дружбы народов.

Кличко сообщил, что на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

"Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал Виталий Кличко.

Также он добавил, что вторую скульптурную композицию - из красного гранита - закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до того ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.



"Арку же из титановых листов переименуем-старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага, - сказал Кличко.