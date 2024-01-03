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Після падінь дронів РФ. Міноборони Румунії запевнило, що в країні не буде війни

Архівне фото: міністр оборони Румунії Анджел Тілвар (flickr com U S Secretary of Defense)
Автор: Дмитро Браславський

Війни в Румунії не буде, оскільки країна має гарантії безпеки, яких у неї ніколи раніше не було.

Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тілвар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.

За його словами, це був складний рік з точки зору безпеки. Міністр вважає, що Румунія пройшла його успішно.

"Дійсно, будуть виклики, вони пов'язані з наслідками неспровокованого і глибоко незаконного вторгнення, яке Росія зробила проти суверенної держави, проти України, і Румунія, як частина найсильнішого політичного союзу - військового, зробила свій внесок у підтримання клімату стабільності та миру в цьому регіоні, але також і в нашій країні", - сказав Тілвар.

Чому в Румунії не буде війни

На запитання журналістів, чи буде війна і в Румунії, міністр оборони відповів негативно.
 
"Ні. Ні, тому що у нас є гарантії безпеки, яких у Румунії ніколи раніше не було. З іншого боку, я думаю, що ми чинимо правильно і в політичному, і у військовому плані, щоб не допустити цього", - додав він.

Також глава Міноборони вважає, що Румунія має політичну стабільність і передбачуваність. У такий спосіб вона створила рівень довіри між союзниками, який дав змогу отримати підтримку та увагу до безпеки громадян і безпеки Румунії.

Падіння "Шахедів" в Румунії

Міністерство оборони Румунії у грудні офіційно підтвердило падіння "Шахеда" в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду. На місці було виявлено кратер глибиною 1,5 метра. Зокрема під час атаки Росії на Україну у повітря були підняті винищувач F-17 й літак Eurfighter, який належить Німеччині.

12 жовтня на території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру.

В ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "Шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

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