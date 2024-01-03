После падений дронов РФ. Минобороны Румынии заверило, что в стране не будет войны

По его словам, это был сложный год с точки зрения безопасности. Министр считает, что Румыния прошла его успешно.

"Действительно, будут вызовы, они связаны с последствиями неспровоцированного и глубоко незаконного вторжения, которое Россия сделала против суверенного государства, против Украины, и Румыния, как часть сильнейшего политического союза - военного, внесла свой вклад в поддержание климата стабильности и мира в этом регионе, но также и в нашей стране", - сказал Тилвар.

Почему в Румынии не будет войны

На вопрос журналистов, будет ли война и в Румынии, министр обороны ответил отрицательно.



"Нет. Нет, потому что у нас есть гарантии безопасности, которых у Румынии никогда раньше не было. С другой стороны, я думаю, что мы поступаем правильно и в политическом, и в военном плане, чтобы не допустить этого", - добавил он.

Также глава Минобороны считает, что Румыния имеет политическую стабильность и предсказуемость. Таким образом она создала уровень доверия между союзниками, который позволил получить поддержку и внимание к безопасности граждан и безопасности Румынии.

Падение "Шахедов" в Румынии

Министерство обороны Румынии в декабре официально подтвердило падение "Шахеда" в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринда. На месте был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра. В частности, во время атаки России на Украину в воздух были подняты истребитель F-17 и принадлежащий Германии самолет Eurfighter.

12 октября на территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

В ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.