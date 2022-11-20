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Після опитування. Маск розблокував обліковий запис Трампа у Twitter

Фото: Маск розблокував обліковий запис Трампа у Twitter (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Олег Васьків

За результатами опитування, Ілон Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію власника соцмережі.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter - ред.)", - зазначив мільярдер.

До слова, в опитуванні Маска взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 51,8% проголосували на користь колишнього глави США.

Однак власник соцмережі вказав, що на кількість відповідей впливали так звані "боти".

Особистий обліковий запис Трампа вже відновлений та стрімко набирає підписників.

Нагадаємо, голосування тривало 24 години.

У коментарях Маск написав "Vox Populi, Vox Dei" (від латинського "голос народу - голос божий").

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Дональд ТрампTwitterИлон Маск