Після опитування. Маск розблокував обліковий запис Трампа у Twitter

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter - ред.)", - зазначив мільярдер.

До слова, в опитуванні Маска взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 51,8% проголосували на користь колишнього глави США.

Однак власник соцмережі вказав, що на кількість відповідей впливали так звані "боти".

Особистий обліковий запис Трампа вже відновлений та стрімко набирає підписників.