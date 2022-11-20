После опроса. Маск разблокировал профиль Трампа в Twitter

По результатам опроса, Илон Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию владельца соцсети.
"Люди высказались. Трампа восстановят (в Twitter - ред.)", - отметил миллиардер.
К слову, в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы США.
Однако владелец соцсети указал, что на количество ответов оказывали влияние так называемые "боты".
Личная учетная запись Трампа уже восстановлена и стремительно набирает подписчиков.
Напомним, голосование длилось сутки.
В комментариях предприниматель написал "Vox Populi, Vox Dei" (от латинского "глас народа - глас божий").