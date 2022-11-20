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После опроса. Маск разблокировал профиль Трампа в Twitter

Фото: Маск разблокировал профиль Трампа в Twitter (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Олег Васкив

По результатам опроса, Илон Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию владельца соцсети.

"Люди высказались. Трампа восстановят (в Twitter - ред.)", - отметил миллиардер.

К слову, в опросе Маска приняло участие более 15 миллионов пользователей, из которых 51,8% проголосовали в пользу бывшего главы США.

Однако владелец соцсети указал, что на количество ответов оказывали влияние так называемые "боты".

Личная учетная запись Трампа уже восстановлена и стремительно набирает подписчиков.

Напомним, голосование длилось сутки.

В комментариях предприниматель написал "Vox Populi, Vox Dei" (от латинского "глас народа - глас божий").

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Дональд ТрампTwitterИлон Маск