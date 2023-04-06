Після обвинувачення Трампа суддя та його родина почали отримувати погрози, - ЗМІ

Після пред'явлення обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу головуючий суддя та його родина почали отримувати численні погрози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Один чиновник сказав, що нещодавно судді Хуану Мерчану та його палатам надійшли "десятки" погроз.

Напередодні свого виступу в суді у вівторок Трамп заявив, що нібито суддя та його родина "ненавидять Трампа".

Зокрема, Трамп і його союзники публічно критикували Мерчана і його сім'ю, в тому числі його дорослу доньку. Так, екс-президент у дописі зазначав, що його дочка працювала на віце-президента Камала Гарріс, а тепер - на компанію Байден-Гарріс.

При чому федеральні звіти про фінансування кампанії показують, що цифрове агентство Authentic, президентом якого є дочка судді, працювало з різними демократичними групами, включаючи президентську кампанію Гарріс та Байдена у 2020 року. Проте немає жодних доказів того, що донька Мерчана виконувала будь-яку подальшу роботу на Байдена.

Інше джерело повідомило, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг та інші високопосадовці в його офісі продовжують отримувати погрози. Погрози надходили у формі дзвінків, електронних листів та листів.

Поліція Нью-Йорка забезпечує додаткову безпеку всім постраждалим співробітникам. Тим часом судові виконавці посилюють охорону судді та суду загалом.

Окрім того, за словами джерела, знайомого з цим питанням, інтернет-біографії співробітників офісу окружного прокурора Манхеттена нещодавно були видалені з веб-сайту прокуратури через тривожні публікації в соціальних мережах, включаючи платформу Truth Social Трампа.