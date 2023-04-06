После обвинения Трампа судья и его семья начали получать угрозы, - СМИ

После предъявления обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу председательствующий судья и его семья начали получать многочисленные угрозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Один чиновник сказал, что недавно судьи Хуану Мерчану и его палатам поступили "десятки" угроз.

Накануне своего выступления в суде во вторник Трамп заявил, что судья и его семья "ненавидят Трампа".

В частности, Трамп и его союзники публично критиковали Мерчана и его семью, включая его взрослую дочь. Так, экс-президент в посте отмечал, что его дочь работала на вице-президента Камала Гарриса, а теперь - на компанию Байден-Гаррис.

Причем федеральные отчеты о финансировании кампании показывают, что цифровое агентство Authentic, президентом которого является дочь судьи, работало с разными демократическими группами, включая президентскую кампанию Гаррис и Байдена в 2020 году. Однако нет доказательств того, что дочь Мерчана выполняла любую дальнейшую работу на Байдена.

Другой источник сообщил, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и другие чиновники в его офисе продолжают получать угрозы. Угрозы поступали в форме звонков, электронных писем и писем.

Полиция Нью-Йорка обеспечивает дополнительную безопасность для всех пострадавших сотрудников. Между тем, судебные исполнители усиливают охрану судьи и суда в целом.

Кроме того, по словам источника, знакомого с этим вопросом, интернет-биографии сотрудников офиса окружного прокурора Манхэттена недавно были удалены с веб-сайта прокуратуры из-за тревожных публикаций в социальных сетях, включая платформу Truth Social Трампа.