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Після обстрілу Одеси під завалами перебувають двоє людей, - ОВА

Фото: після обстрілу Одеси під завалами перебувають двоє людей (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після нічної атаки російських військових по Одесі під завалами перебувають двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що під ворожий удар по портовій інфраструктурі потрапив, зокрема, склад, де зберігалося близько тисячі тонн зерна.

За його словами, наразі триває розбір завалів та вивозиться зерно.

"Але на жаль, ми не можемо знайти двох людей, які до цього часу не виходять на зв'язок, які працювали на цьому складі... Вони спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом і на даний час з ними зв'язку немає", - сказав голова ОВА.

Кіпер сподівається, що вони живі і їм зможуть допомогти.

Нічний обстріл Одеси

Цієї ночі росіяни вдалися до комбінованої атаки по Україні. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі.

Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші сили ППО збили 30 повітряних цілей ворога.

Детальніше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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