Після Нобелівської премії - розформування: Google змінила курс AlphaFold

Революція, що вирішила 50-річну загадку

Розробка AlphaFold розпочалася у 2018 році. Вже у 2020 році систему визнали вирішенням фундаментальної наукової проблеми "згортання білків", над якою біологи працювали понад півстоліття.

Програма навчилася за хвилини обчислювати тривимірні структури білків на основі послідовностей амінокислот - раніше для цього потрібні були роки лабораторних експериментів.

За 50 років традиційних досліджень вчені розкрили структури лише близько 170 000 білків.

У 2021 році DeepMind виклала у відкритий доступ базу даних AlphaFold Protein Structure Database, надавши безкоштовний доступ до понад 200 мільйонів передбачених структур.

У 2024 році очільник DeepMind Деміс Хассабіс та провідний науковець Джон Джампер отримали Нобелівську премію з хімії за розробку цієї системи.

Сьогодні базою AlphaFold користуються дослідники по всьому світу для створення нових ліків, розробки вакцин та вивчення патологій Альцгеймера і Паркінсона.

Перегрупування сил і проблема з кваліфікованими кадрами

Попри світовий успіх, Google вирішила змінити підхід до фундаментальних досліджень. Частина авторів оригінальних наукових праць AlphaFold змінила вектор роботи і зосередилася на Gemini та інших мультимодальних моделях.

Інших співробітників перевели до компанії Isomorphic Labs, яка займається комерціалізацією ШІ-розробок для фармацевтичної галузі.

Водночас підрозділ зазнав і відчутних кадрових втрат. Нобелівський лауреат Джон Джампер у червні оголосив про перехід до компанії Anthropic. Разом із ним туди перейшли ще кілька ключових інженерів та авторів AlphaFold.

Зміна стратегії: від окремих задач до глобальних ШІ-агентів

Віцепрезидент з досліджень Google DeepMind Пушміт Колі підтвердив зміну курсу, зазначивши, що протягом останніх 9 років стратегія полягала у "фокусуванні на окремих грандіозних викликах науки, проте тепер вона еволюціонувала".

Замість утримання ізольованих команд під конкретні вузькі завдання Google акумулює обчислювальні ресурси та наукові кадри для розробки універсальних систем на базі Gemini.

Мета техногіганта - створити автономних ШІ-агентів, здатних допомагати науковцям у найрізноманітніших галузях та автоматизувати дослідницькі процеси загалом.