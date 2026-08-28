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Після місяців простою Червоноградської ЦЗФ суд визначив нового керуючого санацією, - ЗМІ

12:12 28.08.2026 Пт
2 хв
Суд нарешті дав Червоноградській ЦЗФ шанс на відновлення роботи?
aimg Сергій Новіков
Після місяців простою Червоноградської ЦЗФ суд визначив нового керуючого санацією, - ЗМІ Червоноградська ЦЗФ (фото: wikimapia.org)
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Господарський суд Львівської області призначив Євгена Севастьянова керуючим санацією ПАТ "Львівська вугільна компанія", від якої залежить робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет телеканалу "Прямий".

Як відомо, його кандидатуру одностайно підтримали комітет кредиторів та трудовий колектив підприємства.

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Водночас Севастьянова підтримали і кредитори, представники юстиції, прокуратури, Фонду держмайна та трудового колективу.

"Згідно єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо цього арбітражного керуючого жодних дисциплінарних стягнень не було застосовано, порушень в роботі немає. Кредитори висловили позицію, що підтримують Севастьянова, відповідно ми також пітримуємо", - заявила представник юстиції.

Окремо на важливості відновлення роботи фабрики наголосив трудовий колектив. Голова первинної профспілкової організації Наталя заявила, що для працівників ключове завдання - повернення підприємства до роботи та виплата зарплат.

"Від імені трудового колективу ми підтримуємо, тому що нам треба щоб фабрика працювала, люди получали зарплату і ми тоже підтримуємо", - сказала вона.

Водночас суд зобов’язав нового керуючого підготувати план санації до 16 листопада. Наступне засідання у справі призначене на 18 листопада.

Що відомо про проблему

Нагадаємо, ПАТ "Львівська вугільна компанія" перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року, а з січня 2026 року Червоноградська ЦЗФ фактично перебувала у простої. Попередні судові засідання неодноразово переносилися.

Як повідомлялось, РБК-Україна в окремому метаріалі писало докладніше про те, що ситуація на ЦЗФ "Червоноградська" потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

Нагадаємо, члени профільних профспілок уже зверталися до Міненерго з вимогою повпливати на становище на ЦЗФ "Червоноградська".

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