Після місяців простою Червоноградської ЦЗФ суд визначив нового керуючого санацією, - ЗМІ
Господарський суд Львівської області призначив Євгена Севастьянова керуючим санацією ПАТ "Львівська вугільна компанія", від якої залежить робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет телеканалу "Прямий".
Як відомо, його кандидатуру одностайно підтримали комітет кредиторів та трудовий колектив підприємства.
Водночас Севастьянова підтримали і кредитори, представники юстиції, прокуратури, Фонду держмайна та трудового колективу.
"Згідно єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо цього арбітражного керуючого жодних дисциплінарних стягнень не було застосовано, порушень в роботі немає. Кредитори висловили позицію, що підтримують Севастьянова, відповідно ми також пітримуємо", - заявила представник юстиції.
Окремо на важливості відновлення роботи фабрики наголосив трудовий колектив. Голова первинної профспілкової організації Наталя заявила, що для працівників ключове завдання - повернення підприємства до роботи та виплата зарплат.
"Від імені трудового колективу ми підтримуємо, тому що нам треба щоб фабрика працювала, люди получали зарплату і ми тоже підтримуємо", - сказала вона.
Водночас суд зобов’язав нового керуючого підготувати план санації до 16 листопада. Наступне засідання у справі призначене на 18 листопада.
Що відомо про проблему
Нагадаємо, ПАТ "Львівська вугільна компанія" перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року, а з січня 2026 року Червоноградська ЦЗФ фактично перебувала у простої. Попередні судові засідання неодноразово переносилися.
Як повідомлялось, РБК-Україна в окремому метаріалі писало докладніше про те, що ситуація на ЦЗФ "Червоноградська" потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.
Нагадаємо, члени профільних профспілок уже зверталися до Міненерго з вимогою повпливати на становище на ЦЗФ "Червоноградська".