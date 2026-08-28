После месяцев простоя Червоноградской ЦОФ суд определил нового управляющего санацией, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала " Прямий ".

Как известно, его кандидатуру единодушно поддержал комитет кредиторов и трудовой коллектив предприятия.

В то же время, Севастьянова поддержали и кредиторы, представители юстиции, прокуратуры, Фонда госимущества и трудового коллектива.

"Согласно единому реестру арбитражных управляющих по этому арбитражному управляющему никакие дисциплинарные взыскания не были применены, нарушений в работе нет. Кредиторы высказали позицию, что поддерживают Севастьянова, соответственно мы также поддерживаем", - заявила представитель юстиции.

Отдельно важность возобновления работы фабрики отметил трудовой коллектив. Глава первичной профсоюзной организации Наталья заявила, что для работников ключевая задача - возврат предприятия к работе и выплата зарплат.

"От имени трудового коллектива мы поддерживаем, потому что нам нужно, чтобы фабрика работала, люди получали зарплату и мы тоже поддерживаем", - сказала она.

В то же время, суд обязал нового управляющего подготовить план санации до 16 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.