UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після медобстеження лікарі визнали Байдена "здатним успішно виконувати обов'язки президента"

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський лідер Джо Байден пройшов ретельне медичне обстеження, оскільки готується балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора.

"Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", - мовиться у медзвіті.

До слова, очільник США провів з лікарями Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді у штат Меріленд 3-годинну зустріч.

Це медичне обстеження стало для Байдена другим з моменту вступу на посаду президента у січні 2021 року.

Нагадаємо, глава Сполучених Штатів приїде з візитом до Польщі 20 лютого. Передбачається низка зустрічей та виступ перед польським народом.

До слова, Байден обмежиться лише відвідуванням Польщі. Інших зупинок, зокрема в Україні не заплановано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден