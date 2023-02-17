ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після медобстеження лікарі визнали Байдена "здатним успішно виконувати обов'язки президента"

Новость на русском →
П'ятниця 17 лютого 2023 07:21
Після медобстеження лікарі визнали Байдена "здатним успішно виконувати обов'язки президента" Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський лідер Джо Байден пройшов ретельне медичне обстеження, оскільки готується балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора.

"Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", - мовиться у медзвіті.

До слова, очільник США провів з лікарями Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді у штат Меріленд 3-годинну зустріч.

Це медичне обстеження стало для Байдена другим з моменту вступу на посаду президента у січні 2021 року.

Нагадаємо, глава Сполучених Штатів приїде з візитом до Польщі 20 лютого. Передбачається низка зустрічей та виступ перед польським народом.

До слова, Байден обмежиться лише відвідуванням Польщі. Інших зупинок, зокрема в Україні не заплановано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений