Після медобстеження лікарі визнали Байдена "здатним успішно виконувати обов'язки президента"

Американський лідер Джо Байден пройшов ретельне медичне обстеження, оскільки готується балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора.

"Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача", - мовиться у медзвіті. До слова, очільник США провів з лікарями Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді у штат Меріленд 3-годинну зустріч. Це медичне обстеження стало для Байдена другим з моменту вступу на посаду президента у січні 2021 року.