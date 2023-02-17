После медобследования врачи признали Байдена "способным успешно исполнять обязанности президента"

Американский лидер Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование, поскольку готовится баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключение врача Белого дома Кевина О'Коннора.

Это медицинское обследование стало для Байдена вторым с момента вступления в должность президента в январе 2021 года.

К слову, руководитель США провел с врачами Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесди в штате Мэриленд 3-часовую встречу.

"Байден остается здоровым, энергичным, 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - говорится в медотчете.

Напомним, глава Соединенных Штатов приедет с визитом в Польшу 20 февраля. Предполагается ряд встреч и выступление перед польским народом.

К слову, Байден ограничится только посещением Польши. Других остановок, в частности в Украине не запланировано.

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